Covid long

Le Covid long est une pathologie causée par le SARS-CoV-2 au cours de laquelle les symptômes persistent plus de deux mois.

Dernière mise à jour le 16 mars 2026

L’essentiel

  • Début 2020, la maladie infectieuse Covid-19 causée par le SARS-CoV-2 émergeait pour rapidement devenir une pandémie.
  • Elle s’est diffusée par une succession de vagues épidémiques qui ont laissé certaines personnes atteintes d’affection post-Covid-19, ou Covid long, une pathologie au cours de laquelle les symptômes persistent plus de deux mois.
  • Actuellement, on estime qu’environ deux millions d’individus sont concernés en France.

Origine du covid-long

Historique

Le virus SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19, s’est répandu sous forme de pandémie début 2020 en plusieurs vagues successives. En France, la pandémie s’est traduite par une succession de vagues épidémiques.1

Depuis son apparition jusqu’à mars 2023, le SARS-CoV-2 a provoqué plus de 670 millions de cas et 6,8 millions de décès dans le monde, et 39 millions de cas et plus de 150 000 décès en France.2

Dès la fin de la première vague épidémique en mai 2020, la persistance de symptômes plusieurs semaines ou mois après les premières manifestations a été décrite, ce qui a conduit à parler de « Covid long ». Ce terme, proposé par les patients eux-mêmes, permet de tenir compte de l’hétérogénéité des profils de cette maladie et d’abandonner la division entre les malades ayant été hospitalisés et ceux qui ne l’ont pas été.3,4

Plusieurs définitions existent pour définir cet état de santé.4

Celle de l’OMS*, qui parle préférentiellement d’« affection post-Covid », se définit à partir d’antécédents d’infection probable ou confirmée par le SARS-CoV-2, associée à des symptômes qui persistent au moins deux mois, ne pouvant pas être expliqués par un autre diagnostic et apparaissant en général dans les trois mois. Ces symptômes peuvent être d’apparition nouvelle après un rétablissement initial, ou persister depuis la maladie initiale. Ils peuvent également fluctuer ou récidiver au fil du temps et ont généralement un impact sur les activités quotidiennes.5

Les États-Unis ont une autre approche. Le terme « Covid long » est utilisé et l’affectation est définie comme « tous les états de santé dégradés de manière chronique après une infection par le SARS-CoV-2 ».4 Les symptômes doivent persister au moins trois mois, qu’ils soient ou non expliqués par un autre diagnostic ou par des maladies pouvant être favorisées par l’infection SARS-CoV-2 (diabète, maladie pulmonaire interstitielle, migraine…).4

 

*à noter que l’OMS a reconnu le Covid long dès le 21 août 20205

Épidémiologie

Fin 2022, deux millions de personnes en France étaient affectées par le Covid long.6

L’estimation du nombre de cas est cependant rendue complexe par les différentes définitions de la maladie.7 Une autre problématique porte sur la notion de cas d’infections « probables » ou « confirmées » qui rend difficile l’attribution des symptômes au SARS-CoV-2. Ceci fut le cas lors de la première vague alors que les tests PCR n’étaient pas disponibles, et également plus tard lors des périodes de plus faible circulation du virus, en présence d’autres virus circulants qui peuvent entrainer des symptômes persistants similaires, et dans le contexte d’une baisse de réalisation des tests SARS-CoV-2 en ville.

À ce jour, la France a publié deux études6,7 utilisant la définition de l’OMS.8 La plus récente de ces études, réalisée entre août et novembre 2022, a montré une prévalence de 4 % dans la population adulte totale6,7 et de 8 % dans la population adulte ayant été infectée par le SARS-CoV-2.7

La prévalence du Covid long dans la population générale est deux fois plus élevée chez les femmes (5,4 %) que chez les hommes (2,6 %).7 Cette augmentation du risque de Covid long en fonction du sexe a été confirmée dans une étude du NIH publiée en 2025, avec toutefois des estimations un peu plus basses.9 Les formes ayant un impact sévère représentent environ 20 % des Covid longs.10,11

L’étude française a également montré que le Covid long est plus fréquent chez les personnes ayant été hospitalisées pour Covid-19 (18,6 %) que chez celles ne l’ayant pas été (7,8 %).7 Des symptômes prolongés au décours de la Covid-19 peuvent cependant survenir même chez des personnes ayant fait des formes peu sévères.3

Tout le monde peut avoir le Covid long mais il existe des facteurs favorisants.8,10

Les principaux facteurs de risque favorisant le développement d’un Covid long sont les suivant, par ordre décroissant de niveaux de preuve :8,12-16

  • Les comorbidités antérieures (+++)
  • Être une femme (+++)
  • Avoir des difficultés sociales, être dans la précarité (++)
  • L’hospitalisation (++)
  • Avoir des symptômes intenses et/ou nombreux (++)
  • Ne pas être vacciné ou être sous-vacciné (++)
  • Absence possible de repos (+)
  • Pas de prise d’antiviraux à la phase aiguë (+)
  • Les réinfections multiples (+)
  • Être une personne âgée (+/-)

Le Covid long de l’enfant

Avec des estimations variant de 1 à 27 % en fonction de la durée de suivi, la prévalence précise du Covid long pédiatrique reste incertaine.17-20 Ces différences s’expliquent par des variations dans les définitions utilisées, les méthodologies et les populations étudiées.21 Le Covid long pédiatrique est toutefois  une réalité qui touche de manière significative, quoique sous-estimée, les enfants et les adolescents. Les symptômes persistent à long terme chez un nombre significatif de jeunes qui ne peuvent plus étudier ni mener une vie sociale normale.18

L’intensité et le nombre des symptômes de la phase initiale, le sexe féminin, l’âge (adolescence et jeunes adultes) et les comorbidités (asthme et obésité, terrain allergique) semblent être associés au Covid long.18,20 La prédominance des symptômes d’épuisement, des troubles gastro-intestinaux, douleurs musculo-articulaires et troubles cognitifs différent selon l’âge.20 L’impact social reste à évaluer, mais il semblerait qu’il y ait un signal inquiétant concernant le suivi normal d’une scolarité et d’une vie affective.21-24

Symptômes et physiopathologie

Les symptômes

Les symptômes diffèrent d’une personne à l’autre, ainsi qu’entre les adultes et les enfants. Globalement, les plus répandus sont les suivants :8

  • Fatigue intense
  • Essoufflement ou difficultés respiratoires
  • Problèmes de mémoire, de concentration ou de sommeil
  • Toux persistante
  • Douleurs thoraciques
  • Difficultés d’élocution
  • Douleurs musculaires
  • Perte de l’odorat ou du goût
  • Dépression ou anxiété
  • Fièvre

Les personnes souffrant de Covid long peuvent avoir des difficultés à fonctionner dans leur vie de tous les jours. La maladie peut avoir des répercussions sur leur capacité à mener à bien leurs activités quotidiennes.8

Physiopathologie

Le Covid long semble refléter un syndrome complexe et multifactoriel. Divers mécanismes retiennent l’attention :25

  • La persistance virale : un virus répliquant ou des protéines virales persistantes peuvent maintenir une action délétère de manière directe et/ou en stimulant une réponse inflammatoire. La persistance de ces éléments semble être associée au Covid long dans les premiers mois. Cette association semble toutefois diminuer avec le temps. Leur présence a été mise en évidence dans des tissus plusieurs mois après l’infection.26,2
  • Une dysrégulation immunitaire : après infection par le SARS-CoV-2, la réponse immunitaire peut être excessive ou s’autonomiser de l’infection initiale. Les travaux en faveur de cette hypothèse ont montré chez les personnes présentant un Covid long des taux de protéines impliquées dans l’inflammation plus élevés ou des anomalies de réponse de certains globules blancs par rapport à celles ayant un Covid-19 sans persistance de symptômes.
  • L’auto-immunité : le mimétisme moléculaire* ou l’activation immunitaire prolongée pourrait conduire à la production d’autoanticorps produits contre le SARS-CoV-2 qui endommagent les tissus de l’hôte, occasionnant une inflammation même après élimination du virus.25,29
  • La dysfonction endothéliale et les dommages micro vasculaires à la phase aiguë et/ou entretenue par des mécanismes inflammatoires.
  • La dysfonction mitochondriale : elle entraine une dysfonction du métabolisme énergétique cellulaire.
  • La dysbiose : des modifications de la flore digestive peuvent avoir un impact multi systémique entrainant fatigue et essoufflement notamment.
  • La réactivation d’autres virus connus, comme l’EBV (Epstein-Barr virus) et le CMV (cytomegalovirus), pouvant être à l’origine de fatigue persistante.
  • La mort cellulaire : le virus ou la réaction inflammatoire peut avoir endommagé durablement les tissus infectés. La persistance des symptômes pourrait donc être associée à une réparation insuffisante des tissus.

Ces mécanismes continuent d’être explorés. Aucune de ces hypothèses n’exclut les autres. Les mécanismes pourraient même s’associer, et les symptômes pourraient être expliqués par l’atteinte directe ou indirecte d’un organe pouvant entraîner des plaintes multiples. Un organe pourrait ainsi subir une atteinte endothéliale et l’effet d’auto-anticorps. De même, l’atteinte du système nerveux, par exemple, pourrait expliquer à elle seule des symptomatologies polymorphes. C’est ce que suggèrent des travaux d’imagerie fonctionnelle et des résultats d’IRM qui montrent que des atteintes cérébrales** multiples pourraient être une explication concernant les troubles des fonctions supérieures (mémoire, concentration).

L’imagerie par tomographie d’émission de positons (TEP) cérébrale a permis de rapporter un hypométabolisme glucidique au repos chez les personnes présentant un Covid long, soulignant l’implication cérébrale de la maladie.30

Les atteintes du système nerveux autonome pourraient être à l’origine de symptômes « périphériques », tels que l’essoufflement, le trouble du transit ou les troubles cardiaques. Des études physiopathologiques chez l’animal suggèrent une neuro-invasion possible du SARS-CoV-2.

 

* il s’agit d’un des principaux mécanismes par lesquels des agents infectieux peuvent induire une auto-immunité. Il se produit lorsque des similitudes entre des peptides étrangers et des peptides de l’hôte favorisent l’activation de cellules T ou B auto réactives par un antigène d’origine étrangère chez un individu sensible.28 Ici le mimétisme moléculaire s’établit entre des protéines du SARS-CoV-2 et des épitopes exprimés par des cellules de l’intestin, du rein, des poumons, du cœur et du cerveau29

**des études autopsiques ont démontré des atteintes cérébrales chez l’être humain

Diagnostic

En France, la Haute autorité de santé (HAS) a considéré trois critères permettant de repérer les personnes atteintes de Covid long :3

  • Épisode initial symptomatique de la Covid-19 :
    • soit confirmé par au moins un critère parmi : PCR SARS-CoV-2 +, test antigénique SARS-CoV-2 positif, sérologie SARS-CoV-2 positive, perte de l’odorat (anosmie)/perte de goût (agueusie) prolongée de survenue brutale, scanner thoracique typique (pneumonie bilatérale en verre dépoli…)
    • soit probable par l’association d’au moins trois critères, de survenue brutale, dans un contexte épidémique, parmi : fièvre, céphalée, fatigue, myalgie, dyspnée, toux, douleurs thoraciques, diarrhée, douleur à la déglutition (odynophagie). Une sérologie SARS-CoV-2 positive peut aider à ce diagnostic.
  • Présence d’au moins un des symptômes initiaux au-delà de quatre semaines suivant le début de la phase aiguë de la maladie
  • Symptômes initiaux et prolongés non expliqués par un autre diagnostic sans lien connu avec la Covid-19
Prélèvement en vue d’un diagnostic
Test PCR pour détecter le coronavirus

La prise en charge

Il n’existe à ce jour aucun traitement spécifique démontré permettant un rétablissement complet des individus. Les essais montrant une amélioration de l’état de santé durable, mais partielle, portent sur :

  • Les parcours de rééducation qui comprennent une prise en charge multidisciplinaire incluant réhabilitation physique et soutien psychologique.31,32
  • La dysbiose et l’effet d’un traitement par probiotique : un essai réalisé chez des personnes souffrant de Covid long et ayant pour la plupart des symptômes digestifs a montré une efficacité partielle de cette prise en charge.33
  • Le traitement symptomatique : on peut citer un essai étudiant l’usage de l’amantadine pour son action sur le circuit de la dopamine afin d’améliorer la fatigue. Les résultats sont encourageants mais des essais cliniques de plus grande ampleur sont nécessaires.34

Prise en charge holistique

La prise en charge est orientée par les symptômes suivants :35

  • Fatigue
  • Symptômes respiratoires
  • Troubles neurologiques
  • Douleurs thoraciques
  • Douleurs
  • Symptômes dysautonomiques* (atteinte du système nerveux autonome)
  • Symptômes digestifs
  • Troubles ORL
  • Troubles oculaires
  • Lésions cutanées

Il n’y a pas de traitement symptomatique contre-indiqué dans cette pathologie, notamment en ce qui concerne les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), dont l’aspirine.3

Pour chacun des patients ayant des symptômes prolongés, il faut envisager simultanément les symptômes (notamment cognitifs) et les retentissements comportementaux et psychosociaux.35

Dans le cas de fatigue qui s’accompagne d’exacerbations des symptômes post-effort, la réadaptation doit être particulièrement prudente et progressive, avec un fractionnement des activités pour éviter de déclencher des exacerbations.36

Comme dans toute maladie chronique, qu’il s’agisse d’un adulte, un enfant ou un adolescent, la prise en charge doit être globale, coordonnée et personnalisée, avec différents intervenants selon les besoins.35,37

En 2024, la HAS a élaboré un guide parcours de soins de l’adulte et des adolescents de 15 ans ou plus avec des symptôme prolongés de la Covid long. A destination des professionnels, il a pour but de préciser leur rôle ainsi que l’articulation entre les différents acteurs et niveaux de prise en charge des patients présentant un état post-Covid, selon la nature de leurs troubles et la complexité de leur situation.

Il s’agit d’apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes, réduire l’errance médicale, faciliter et harmoniser l’organisation de la prise en charge sur l’ensemble du territoire.

La prise en charge des enfants et adolescents

Comme avec les adultes, pour aider les enfants ou les adolescents dans leur quotidien, il est conseillé d’adapter et de fractionner leurs activités et de les alterner avec du repos de façon à assurer une récupération rapide et satisfaisante.37

Un aménagement du temps scolaire peut être nécessaire. Un projet d’accueil individualisé (PAI) à l’école est possible. Il est élaboré, à la demande de la famille, par le directeur de la collectivité, le médecin qui suit l’enfant ou l’adolescent et le médecin scolaire (ou celui de la structure d’accueil). Il s’agit d’une convention qui définit la prise en charge de l’élève dans le cadre scolaire, au regard de ses spécificités.37

 

* ces symptômes, très polymorphes, peuvent associer une sensation de vertiges, des sueurs diurnes ou nocturnes, des épisodes de tachycardie ou une incapacité à effectuer un exercice habituel, des nausées, des vomissements, des difficultés à avaler, de la diarrhée ou constipation, des fuites urinaires, des frissons…35

Les antiviraux

Nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid) est indiqué chez les patients adultes ne nécessitant pas d’oxygénothérapie et étant à risque élevé d’évolution vers une forme grave de Covid-19.38,39

La question s’est posée de savoir si ce traitement pouvait améliorer certains symptômes persistants après une infection par le SARS-CoV-2.40 Une étude menée aux États-Unis a montré qu’il n’y avait pas de supériorité de Paxlovid par rapport au placebo dans l’amélioration de la fatigue, du brouillard cérébral*, des douleurs corporelles, des symptômes cardiovasculaires, de l’essoufflement ou des symptômes gastro-intestinaux.40

 

*le brouillard cérébral comprend des troubles de l’attention et de la mémoire

Recherche : les actions de l’ANRS Maladies infectieuses émergentes

Action coordonnée Covid long

L’ANRS MIE a mis en place dès 2022 un groupe de chercheurs, épidémiologistes, sociologues, médecins, associations de patients et historiens au sein d’une « Action Coordonnée Covid long ». Ce groupe d’animation a pour but de favoriser la recherche sur les conséquences de l’infection à SARS-COV-2 dans les dimensions épidémiologiques, physiopathologiques, thérapeutiques et sociales.

Appel à projets Covid long

L’ANRS MIE, en lien avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le ministère des Solidarités et de la Santé et en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), a lancé un appel à projets (AAP) décliné en deux sessions temporelles sur la thématique Covid long autours d’axes prioritaires définis par l’Action Coordonnée :

  • L’épidémiologie et l’impact médico-économique
  • La physiopathologie des symptômes persistants
  • La dimension sociale
  • La prise en charge thérapeutique

Journée scientifique Covid long

En octobre 2024, l’ANRS MIE, Santé publique France et la Haute autorité de santé ont organisé une journée scientifique sur le Covid long pour mobiliser chercheurs, associations et institutionnels et renforcer leurs collaborations. Cette journée a permis de faire le point sur les avancées scientifiques, d’aborder les questions en suspens et de définir les priorités de recherche à venir.

À l’issue de cette journée scientifique, l’ANRS MIE a identifié trois axes de recherche prioritaires :

  • La poursuite des études physiopathologiques
  • Le développement des essais cliniques
  • L’accentuation de la recherche chez l’enfant

Quelques travaux de recherche soutenus par l’ANRS Maladies infectieuses émergentes

L’ANRS MIE a soutenu divers travaux de recherche destinés à enrichir nos connaissances sur le Covid long, de manière à proposer in fine la meilleure prise en charge pour les personnes souffrant de cet état. On peut citer :

  • Une étude, menée en 2020-2021 dans une cohorte en population générale (cohorte Constances), qui a permis d’identifier les symptômes persistants les plus fréquemment rapportés par les personnes ayant été infectées par le SARS-CoV-2 comparé au reste de la population.
  • Une étude parue en 2023 qui a identifié plusieurs marqueurs immunitaires dont certains pourraient servir d’outil diagnostic pour le Covid long. Les résultats de l’étude suggèrent, par ailleurs, la persistance du virus dans l’organisme, notamment au niveau de la muqueuse intestinale.

L’ANRS MIE soutient également plusieures études dans le cadre de l’AAP Covid long 2022.

Consultez la cellule de crise Covid-19

Rendez vous sur la page

Publications

Série thématique

La revue de l’Inserm « médecine/sciences », qui est une revue en accès libre, sort en 2026 une série thématique concernant la recherche sur le Covid long. Données de la littérature et témoignages d’expérience sont à retrouver dans ces numéros qui donnent la parole aux chercheurs, aux professionnels de santé et aux patients.

Références

  1. Santé publique France. https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19 (consulté le 04/07/2025)
  2. COVID-19 dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. COVID-19 Map – Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. (consulté le 04/07/2025)
  3. HAS. Réponses rapides dans le cadre de la Covid-19 : Symptômes prolongés à la suite d’une Covid-19 de l’adulte – Diagnostic et prise en charge, 2023. Réponses rapides dans le cadre de la Covid-19 : Symptômes prolongés à la suite d’une Covid-19 de l’adulte – Diagnostic et prise en charge (consulté le 04/07/2025)
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  5. OMS. Allocution liminaire du Directeur général de l’OMS au point de presse sur la COVID-19 – 21 août 2020. https://www.who.int/fr/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—21-august-2020 (consulté le 04/07/2025)
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  8. OMS. Maladie à coronavirus (COVID-19) : affection post-COVID-19. Maladie à coronavirus (COVID-19) : affection post-COVID-19 (consulté le 04/07/2025)
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