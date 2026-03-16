Origine du covid-long

Historique

Le virus SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19, s’est répandu sous forme de pandémie début 2020 en plusieurs vagues successives. En France, la pandémie s’est traduite par une succession de vagues épidémiques.1

Depuis son apparition jusqu’à mars 2023, le SARS-CoV-2 a provoqué plus de 670 millions de cas et 6,8 millions de décès dans le monde, et 39 millions de cas et plus de 150 000 décès en France.2

Dès la fin de la première vague épidémique en mai 2020, la persistance de symptômes plusieurs semaines ou mois après les premières manifestations a été décrite, ce qui a conduit à parler de « Covid long ». Ce terme, proposé par les patients eux-mêmes, permet de tenir compte de l’hétérogénéité des profils de cette maladie et d’abandonner la division entre les malades ayant été hospitalisés et ceux qui ne l’ont pas été.3,4

Plusieurs définitions existent pour définir cet état de santé.4

Celle de l’OMS*, qui parle préférentiellement d’« affection post-Covid », se définit à partir d’antécédents d’infection probable ou confirmée par le SARS-CoV-2, associée à des symptômes qui persistent au moins deux mois, ne pouvant pas être expliqués par un autre diagnostic et apparaissant en général dans les trois mois. Ces symptômes peuvent être d’apparition nouvelle après un rétablissement initial, ou persister depuis la maladie initiale. Ils peuvent également fluctuer ou récidiver au fil du temps et ont généralement un impact sur les activités quotidiennes.5

Les États-Unis ont une autre approche. Le terme « Covid long » est utilisé et l’affectation est définie comme « tous les états de santé dégradés de manière chronique après une infection par le SARS-CoV-2 ».4 Les symptômes doivent persister au moins trois mois, qu’ils soient ou non expliqués par un autre diagnostic ou par des maladies pouvant être favorisées par l’infection SARS-CoV-2 (diabète, maladie pulmonaire interstitielle, migraine…).4

*à noter que l’OMS a reconnu le Covid long dès le 21 août 20205